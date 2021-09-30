作家專欄
莊元生

客座隨筆

沈從文的後半生 / 莊元生

【明報文章】近日香港政治高壓，大量以言入罪個案湧現，許多香港作家都憂心忡忡，有些選擇移居他方，繼續直道而行，百無禁忌發言與寫作，留下的面對政治新形勢，應當何去何從？不禁想起沈從文。

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