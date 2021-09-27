作家專欄
皮皮

客座隨筆

兩滴淚 / 皮皮

【明報文章】友人失戀了，他落寞的身影，聚會中恍神的狀態，說着說着突然哭了，又趕緊低頭握拳努力調整自己的抖顫，何其熟悉，何其相似。然而，生命中的失去或者創傷其實都是別人無法安慰的。

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