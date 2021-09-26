作家專欄
塵翎

七齣好戲

長洲有書店 / 塵翎

【明報文章】朋友S幾年前搬入長洲，愛上離島生活，閒時吸貓串門子，亂世烏雲滿天，也難得自在。最近她跟幾個街坊合伙，開起書店來，算一算，竟是島上唯一。

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