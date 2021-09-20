作家專欄
向日

自由談

等待女友是一門藝術 / 向日

【明報文章】相處久了，你會懂得女生不是刻意要遲到，要糟蹋你們約會的心情，她只是純粹想襯上一套漂亮的衣裝，配合妝容和挽袋，和你度過愉快的一天。想到這裏，在樓下已經乾等十五分鐘的你，總是生不了氣。

上 / 下一篇新聞