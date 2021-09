【明報文章】新冠病毒的頑強,出乎我們想像。原先以為有了疫苗,打了兩針之後,效率可達百分之九十以上,就能基本控制這場瘟疫。誰知道病毒像孫悟空一樣,會變,用希臘字母來盤點,不旋踵就從Alpha到了Delta,最近又出現了謬種(Mu)病毒,或許真會七十二變,讓醫學界焦頭爛額,招架不住。英文有句俗語,「If you can't beat them, join them.」,一般譯作「打不過,就參加進去」,也就是屈服了,聽從敵人使喚,加入賊營,一起做壞。其實,中文有句更為深沉的譯法,就是「為虎作倀」,給老虎吃掉了,還要變成「倀」,幫着老虎繼續去害人。新冠變種病毒的厲害,就像老虎吃了人,還能培養出許多倀來,繼續傳染給別人。原先聽專家分析,以為百分之七八十的人接種了足夠的疫苗,就可出現群體免疫的功效,於是天下太平,地久天長,人人過上正常生活。豈料「道高一尺,魔高一丈」,打了兩針疫苗依舊會遭到「突破」感染,只不過有了抗體,不太嚴重,不至於死。沒料到的是,依舊會變成倀,作了病毒的載體,傳染給別人,把專家早先吹噓的「群體免疫」理論,打了個重重的巴掌。