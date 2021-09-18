作家專欄
鄭美姿

青豆集

黃月餅 / 鄭美姿

【明報文章】生活在香港，月餅真係送都唔想食。好平的、好貴的，唔平唔貴的也有大把選擇；鐵盒的、紙盒的、少糖的、多甜的，一黃雙黃三黃四黃冇黃都有。而我竟然從來沒欣賞過香港月餅的美，直到今年。

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