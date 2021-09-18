作家專欄
阿寬

極度大男人

雄性港片表達的愛情 / 阿寬

【明報文章】八十年代到九十年代中，是香港電影全盛期，也是以男性觀眾作主導。在這些比較雄性的電影裏面，我們可以發現男人從來不敢面對愛情。

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