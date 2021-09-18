作家專欄
湯才偉

教育心語

搞事分子 / 湯才偉

【明報文章】創意的一項動力來自希望走出現實框架的衝動。與其配合原來框架的需要，人們更渴望按照自己心意，走出另一種的可能。對要求服從、講究規矩的群體文化來說，這是一種挑戰，起碼也是一種騷擾。

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