【明報文章】紐約雙子塔傾倒,死傷枕藉,震驚天下。自殺式襲擊防不勝防,時刻活於恐懼之中,難以安寢。有人認為應以牙還牙,以更大的暴力,去制止暴力;有人則認為「戰爭不是答案」,只會墮入仇恨的循環,冤冤相報,永無休止,以眼還眼令天下盲目(An eye for an eye makes the whole world blind.)。