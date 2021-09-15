作家專欄
莊元生

客座隨筆

車廂社會 / 莊元生

【明報文章】大約二十年前，當手提電話剛普及時，公共車廂內，常見有人拿着手提電話煲電話粥。時代變遷太快，如今煲電話粥對新一代而言已是陌生詞語。

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