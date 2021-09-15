作家專欄
文．朱顏改／編輯．王翠麗 鄒靈璞

世紀

世紀．悼：聞余英時先生辭世 / 文．朱顏改／編輯．王翠麗 鄒靈璞

【明報文章】編按：詩人蔡炎培突然辭世，文壇折損一位巨匠。詩人筆耕不絕，每天讀報，經常將社會時事入詩。為悼念詩人，今天刊出一篇詩人新近完成未及發表的詩作，及文友洪清田的悼念文字。

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