作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

世紀．小食部：蓮蓉 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】與老同學Z一起看數篇有關月餅的剪報時，她問我中秋節會不會吃月餅。我答會啊會吃很多，潮式、蘇式、冰皮、雪糕的都吃一點；一定要吃廣式月餅，傳統的廣東雙黃蓮蓉月。Z不吃月餅，她聽罷皺一皺眉。

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