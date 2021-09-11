作家專欄
陳力行

禾稈珍珠

神話與短片 / 陳力行

【明報文章】近日上課，跟同學重溫了台灣女導演楊婕還在紐約哥倫比亞大學念碩士班時拍的短片《克洛諾斯》。一再觀看後，就更覺得這是短片應要做的事。

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