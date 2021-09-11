Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
作家專欄
2021年9月11日星期六
陳力行
禾稈珍珠
世紀．六合文藝：九十年的《人聲》——艾慕杜華對尚‧高克多的改編 / 文．Sabrina Yeung／編輯．王翠麗
世紀．亞洲微表情：郎平：人生不是一定會贏，而是努力去贏 / 文．江迅
乜議員 / 尊子
身處艱難氣若虹 / 簡冬娜
伊斯蘭的流光 / 張文光
打擊遊戲工業 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
港外執業權的迷思 / 譚允芝
傾聽內心的邏輯 / 湯才偉
沒有刻意不友善 / 馬家輝
何韻詩與蘇杏璇 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
機場 / 關麗珊
青春劇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
民主女神和毛主席 / 鄭美姿
神話與短片 / 陳力行
神話與短片 / 陳力行
【明報文章】近日上課，跟同學重溫了台灣女導演楊婕還在紐約哥倫比亞大學念碩士班時拍的短片《克洛諾斯》。一再觀看後，就更覺得這是短片應要做的事。
上 / 下一篇新聞
世紀．六合文藝：九十年的《人聲》——艾慕杜華對尚‧高克多的改編 / 文．Sabrina Yeung／編輯．王翠麗
世紀．亞洲微表情：郎平：人生不是一定會贏，而是努力去贏 / 文．江迅
乜議員 / 尊子
身處艱難氣若虹 / 簡冬娜
伊斯蘭的流光 / 張文光
打擊遊戲工業 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
港外執業權的迷思 / 譚允芝
傾聽內心的邏輯 / 湯才偉
沒有刻意不友善 / 馬家輝
何韻詩與蘇杏璇 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
機場 / 關麗珊
青春劇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
民主女神和毛主席 / 鄭美姿
神話與短片 / 陳力行
世紀．六合文藝：九十年的《人聲》——艾慕杜華對尚‧高克多的改編 / 文．Sabrina Yeung／編輯．王翠麗
世紀．亞洲微表情：郎平：人生不是一定會贏，而是努力去贏 / 文．江迅
乜議員 / 尊子
身處艱難氣若虹 / 簡冬娜
伊斯蘭的流光 / 張文光
打擊遊戲工業 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
港外執業權的迷思 / 譚允芝
傾聽內心的邏輯 / 湯才偉
沒有刻意不友善 / 馬家輝
何韻詩與蘇杏璇 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
機場 / 關麗珊
青春劇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
民主女神和毛主席 / 鄭美姿
prev
next
相關新聞
身處艱難氣若虹 / 簡冬娜
伊斯蘭的流光 / 張文光
打擊遊戲工業 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
港外執業權的迷思 / 譚允芝
傾聽內心的邏輯 / 湯才偉
沒有刻意不友善 / 馬家輝
何韻詩與蘇杏璇 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
機場 / 關麗珊
青春劇 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
民主女神和毛主席 / 鄭美姿