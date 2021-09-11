作家專欄
石琪

傾偈集

何韻詩與蘇杏璇 / 石琪

【明報文章】中秋佳節臨近，銀行來電說贈送月餅券，還有禮券，約時間去取，當然不會拒絕。到時銀行職員就落足嘴頭，游說什麼優惠投資保險，聲稱時機難得。

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