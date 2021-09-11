作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

沒有刻意不友善 / 馬家輝

【明報文章】昨天本欄談及，我曾目睹兩位基層工人在始創中心受到接近呼喝指示的對待。這勾起了我腦海裡的問號：中心職員到底是「刻意不友善」，抑或只是，「沒有刻意地避免不友善」？

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