作家專欄
湯才偉

教育心語

傾聽內心的邏輯 / 湯才偉

【明報文章】師生建立良好的關係，不單是為方便課堂管理，更重要的目的是要通過傾聽來理解學生。沒有那份雙方連結的感覺為前提，根本就無從談論理解對方、幫助對方。

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