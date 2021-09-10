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2021年9月10日星期五
日光
七齣好戲
世紀．五無閒話：911那些人和事 / 文．林康琪／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：柏林的蘇格拉底（一） / 文．林達峰
無綫可洗掉陳舊味？ ／文．柯美 / 文．柯美
乜議員 / 尊子
詩 / 日光
限籍令 / 吳志森
放得下圓形的三角形（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
刑事程序中的三個標準 / 陳弘毅
有效的回饋 / 德叔
市民的委屈 / 馬家輝
渥太華兩大必去景點（下） / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
申請消費券甚艱難 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
舌頭的鄉愁 / 韓麗珠
Interstellar的時空科幻 / 陳增濤
和諧噪音的殘奧意義 / 陳耀華
詩 / 日光
【明報文章】搭巴士路上，讀畢一本詩集，薄薄的，字裏行間滿載幽默、暖心、睿智的情感，心隨字念，忘卻車速，乍然來到東區走廊尾段。
相關字詞﹕
情感
詩集
創作
力量
詩
七齣好戲
日光
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