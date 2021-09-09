作家專欄
莊元生

客座隨筆

快剪舖與兩餸飯 / 莊元生

【明報文章】防疫經年，曠日持久。市面百業蕭條，各區吉舖處處，然而，走在街頭與商場，卻發現有兩種店舖逆市增長，如雨後春筍般湧現，那就是快速剪髮舖與主打兩餸飯的外賣食店。

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