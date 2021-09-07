作家專欄
向日

自由談

Free city / 向日

【明報文章】電影Free Guy（港譯《爆機自由仁》）上映以來，影評大多都圍繞在愛情故事和突破個人限制之上，比較少人觸及的是「Free guy」與「Free city」之間微妙的衝突。

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