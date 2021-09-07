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2021年9月7日星期二
向日
自由談
世紀．二元對坐：在靈光消散的數碼世界 看攝影博物館的現代性 / 文、圖．李宇森／編輯．林凱敏
世紀．夕拾朝花：一起，更遠 / 文．黃念欣
再見 ／文．Winnie / 文．Winnie
乜議員 / 尊子
華賢坊西 / 陳喜艾
阿茂整餅 / 吳志森
開學 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
Free city / 向日
別了，清明堂 / 吳思諾
新舊文革異同 / 陳漢森
離鳩譜 / 馬家輝
渥太華兩大必去景點（上） / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
新冠疫苗仍能有效減少重症 / 鄭志文
異域 / 區家麟
坂本龍一與奧運 / 陳耀華
Free city / 向日
【明報文章】電影Free Guy（港譯《爆機自由仁》）上映以來，影評大多都圍繞在愛情故事和突破個人限制之上，比較少人觸及的是「Free guy」與「Free city」之間微妙的衝突。
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世紀．二元對坐：在靈光消散的數碼世界 看攝影博物館的現代性 / 文、圖．李宇森／編輯．林凱敏
世紀．夕拾朝花：一起，更遠 / 文．黃念欣
再見 ／文．Winnie / 文．Winnie
乜議員 / 尊子
華賢坊西 / 陳喜艾
阿茂整餅 / 吳志森
開學 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
Free city / 向日
別了，清明堂 / 吳思諾
新舊文革異同 / 陳漢森
離鳩譜 / 馬家輝
渥太華兩大必去景點（上） / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
新冠疫苗仍能有效減少重症 / 鄭志文
異域 / 區家麟
坂本龍一與奧運 / 陳耀華
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世紀．夕拾朝花：一起，更遠 / 文．黃念欣
再見 ／文．Winnie / 文．Winnie
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華賢坊西 / 陳喜艾
阿茂整餅 / 吳志森
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未經證實 / 竟齊
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新舊文革異同 / 陳漢森
離鳩譜 / 馬家輝
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嘰嘰格格 / 黃照達
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異域 / 區家麟
坂本龍一與奧運 / 陳耀華
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