【明報文章】#Together, we run further! 原來不止是銀行贊助的馬拉松比賽標語,也很可能來自一句非洲諺語:「要走得快,獨行;要走得遠,同行。」(If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)像我這樣的一個業餘中的業餘跑者,馬拉松比賽顯然是跑得遠比跑得快重要,平安完賽就是一切。這也說明了為何穿對球鞋落街就可以跑的運動,每年還是有人掏出450大元報名、忐忑不安地等抽籤、清晨5點出門、讓雙腿輪流踏上3至6萬步、忍受其間3至6個小時可能出現的關節、肌肉、腸胃、心肺狀况,就為了與其他人「一起跑」。