【明報文章】故事不過就是這樣:一對快將同居的戀人偶然經過一個放滿家具與日用品的前院;屋主回家看到他們,便讓少女以自己開的價錢買走想要的東西,還請他們喝酒,邀請他們隨唱片的音樂起舞。這就是美國小說家雷蒙德‧卡佛(Raymond Carver)收錄在他的小說結集《當我們談論愛情時我們在談論什麼》(What We Talk About When We Talk About Love)裏的作品〈你們何不起舞?〉(Why Don't You Dance?)的基本情節。卡佛擅於以簡約精煉的文筆刻劃出現代人冷漠、疏離而又緊張的人際關係;而且雖然沒有奇案妙計,不涉鬼靈怪異,卻往往耐人尋味——就像這個短短七頁紙的故事。