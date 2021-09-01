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2021年9月1日星期三
陳耀華
千年檔案
世紀．星期三專題：你是疫苗猶豫者嗎？——有哪些「誘因」或可打消市民疑慮？ / 文．陳璁／編輯．王翠麗
世紀．課室內外：風之帝國 / 文．陳仁啟
乜議員 / 尊子
僵化的美學 / 黎佩芬
被惡人窮追 / 吳志森
李白的通天之路 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
想像力 / 陳文敏
大師的序言 / 張往
沉痛的養成 / 馬家輝
冇眼睇 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
膠隔板不能阻隔新冠病毒 / 鄭志文
記憶的真貌 / 韓麗珠
失即是得 / 鍾詩頌
我有翅膀 / 陳耀華
我有翅膀 / 陳耀華
【明報文章】折翼的小飛機，能否翱翔天際？這是第16屆殘疾人奧林匹克運動會的表演主題。
相關字詞﹕
飛機
和合由依
千年檔案
橋本聖子
軟實力
開幕禮
殘疾人士
翅膀
殘奧
陳耀華
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