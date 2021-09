【明報文章】有一個地方對香港人來說既熟悉又陌生。以前習慣稱它「南洋」,現在統一稱作「東南亞」。「東南亞」這名似是第二次世界大戰之後才流行起來的叫法。菲利浦.鮑靈(Philip Bowring)在他的著作《風之帝國:全球貿易的關鍵地帶,海洋亞洲的盛世繁華》(Empire of the Winds: The Global Role of Asia's Great Archipelago)一書中則稱這個區域為「努山塔里亞」(Nusantaria)。他解釋:「以爪哇島為根據地的滿者伯夷帝國用這個名字稱呼其掌控的島嶼與海岸。」