作家專欄
關銘潔

自由談

樹根 / 關銘潔

【明報文章】樹高千丈總有根，樹根生長在陰暗的泥土中，幾乎只有單一的黑褐色，帶着任勞任怨的沉着，牢牢抓住地，吸收土壤中的水和礦物質，無休地給樹木輸送養分，它載着滄桑，伴隨樹的一生。

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