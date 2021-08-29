作家專欄
文．陳子善

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世紀．識小錄：《鬼戀》第三版 / 文．陳子善

【明報文章】《鬼戀》是徐訏的成名作。手頭有一冊香港印行的《徐訏先生著作目錄》（印行時間和機構不詳，估計1960至1970年代所印），其中這樣介紹《鬼戀》：

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