作家專欄
向日

自由談

賽跑與速遞 / 向日

【明報文章】看了電影《媽媽的神奇小子》，感受最深是「小明與火車鬥快」的IQ題，沒錯，蘇樺偉（下稱「阿偉」）最終跑贏了火車，但殘疾人士依然趕不上社會的洪流。

上 / 下一篇新聞