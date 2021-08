【明報文章】這是東京繁忙的交通要道,早於2019年,人群突然聚集,在閃爍的熒幕及混亂的流動燈光之下,他們有秩序地搖動標語,並以活潑的節奏喊出「奧運殺害窮人」、「終止東京奧運」、「中止、中止」等口號,旁觀者舉起手機,拍攝短片,上載熱傳。他們人數雖少,然而疫症之下,成為大多數意見的代表,質疑政府一意孤行,罔顧人身安全。東京德國學院日本研究所首席研究員Sonja Ganseforth根據觀察所得。寫成〈零與一的差別〉(The difference between zero and one),講述日本的反奧浪潮。