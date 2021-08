世紀．共生紀：Staying with the Trouble / 文．余麗文

【明報文章】每天總會遇上各式各樣的麻煩事,要如何應對?Donna Haraway是少有能跨越科學、女性主義及人文學科的生態研究學者,較早期的A Cyborg Manifesto(1985)以女性主義理論出發,批判了科技論述如何直接影響西方社會對主體性的理解,開啟了科學、哲學與及文化的討論。接着,她把與愛犬Cayenne的緊密關係轉化成思考及研究的對象,在The Companion Species Manifesto(2003)深入探究人類與動物、微小的細菌或無機物(critters)之間的不能輕易分割的關係。直至在Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene(2016),她強調了在氣候變化及物種滅絕日漸嚴峻的當下,各人更有責任把面對的困頓轉化成改變的動力。Haraway特別提出當下的情狀就像被困在一堆麻煩之中,卻不要以為逃避方是上策;反之,有時在找麻煩的過程中有可能推翻了生活中習以為常的規則,產生了意想不到的創造力。另外,在遇上麻煩時,也提供了一種與他人互動的機會,開闢新的關係網。對於Haraway而言,不論是如何細小或毫不起眼的物種,也會在危難中發展出自己獨有的存活策略,又會從中找出路。這種對critters的認同及投射,並非出自單向性的樂觀情懷,反之是確認一種生命體在自然場景中的生存之道,同時也提出了人類從來不曾在物鏈圈佔領一個至高無上的位置。