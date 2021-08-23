世紀．共生紀：Staying with the Trouble / 文．余麗文

【明報文章】每天總會遇上各式各樣的麻煩事，要如何應對？Donna Haraway是少有能跨越科學、女性主義及人文學科的生態研究學者，較早期的A Cyborg Manifesto（1985）以女性主義理論出發，批判了科技論述如何直接影響西方社會對主體性的理解，開啟了科學、哲學與及文化的討論。接着，她把與愛犬Cayenne的緊密關係轉化成思考及研究的對象，在The Companion Species Manifesto（2003）深入探究人類與動物、微小的細菌或無機物（critters）之間的不能輕易分割的關係。直至在Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene（2016），她強調了在氣候變化及物種滅絕日漸嚴峻的當下，各人更有責任把面對的困頓轉化成改變的動力。Haraway特別提出當下的情狀就像被困在一堆麻煩之中，卻不要以為逃避方是上策；反之，有時在找麻煩的過程中有可能推翻了生活中習以為常的規則，產生了意想不到的創造力。另外，在遇上麻煩時，也提供了一種與他人互動的機會，開闢新的關係網。對於Haraway而言，不論是如何細小或毫不起眼的物種，也會在危難中發展出自己獨有的存活策略，又會從中找出路。這種對critters的認同及投射，並非出自單向性的樂觀情懷，反之是確認一種生命體在自然場景中的生存之道，同時也提出了人類從來不曾在物鏈圈佔領一個至高無上的位置。