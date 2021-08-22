作家專欄
文．陳子善

世紀

世紀．識小錄：「獻給L.P.」的《旅途通訊》 / 文．陳子善

【明報文章】在巴金的眾多著述中，《旅途通訊》（上下）只是兩本薄薄的小冊，一點也不顯眼，但它們卻在巴金的生命史和創作史上佔着一個獨特的地位。

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