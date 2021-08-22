作家專欄
文．伍淑賢／編輯．鄒靈璞

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世紀．周日短篇：極火（五） / 文．伍淑賢／編輯．鄒靈璞

【明報文章】水族箱望出去，世界微微晃動。極火見到一個新人形，半推半挽個脹滿的紅白藍袋進門。這高人形，幫屺主人把走廊的雜物皮鞋挪開，暫放巨袋。

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