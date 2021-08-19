作家專欄
文、圖．張立健／編輯．蔡曉彤

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世紀．四探城市：聯合國旗海下一堂公民課 / 文、圖．張立健／編輯．蔡曉彤

【明報文章】旅行的計劃真的追不上遇見的人帶來的變化，與其說是去玩，不如說是做一場實驗，結果會出乎意料。

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