作家專欄
宋詒瑞

自由談

我家陽台的曇花開了…… / 宋詒瑞

【明報文章】友人處移植綠葉一片，稱是曇花類。插在土中經年，澆淋洗米水及清水，抽出綠葉多片，甚至蔓生出陽台欄杆，似一根利劍直指空中，但正如《蘭花草》歌詞云：多年「苞也無一個」。

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