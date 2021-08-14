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2021年8月14日星期六
陳耀華
千年檔案
世紀．六合文藝：用對抗的姿態擁抱——記「後人類敘事—共存之地」展覽及其他 / 文．安娜／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：或讀書或旅行：身體和心靈總有一個在路上 / 文．江迅
幸運是我，感謝香港運動員 ／文．黃頴恩 / 文．黃頴恩
乜議員 / 尊子
劫後重生 呼喚Wilson / 簡冬娜
天鵝 / 吳志森
東華義莊 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
大律師與CPD / 譚允芝
先強後弱的邏輯 / 湯才偉
初心仍在否？ / 馬家輝
亞洲田徑太差？ / 石琪
萬稅國家 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
我真係恭喜你 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
屎味朱古力 / 鄭美姿
奧運的愧疚 / 陳耀華
奧運的愧疚 / 陳耀華
【明報文章】這是非常特別的奧運會，每當情不自禁為運動員喝彩時，也不時戚戚然泛起愧疚，有否將我們的歡樂建築於東京市民的痛苦之上？
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東京奧運
陳耀華
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世紀．六合文藝：用對抗的姿態擁抱——記「後人類敘事—共存之地」展覽及其他 / 文．安娜／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：或讀書或旅行：身體和心靈總有一個在路上 / 文．江迅
幸運是我，感謝香港運動員 ／文．黃頴恩 / 文．黃頴恩
乜議員 / 尊子
劫後重生 呼喚Wilson / 簡冬娜
天鵝 / 吳志森
東華義莊 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
大律師與CPD / 譚允芝
先強後弱的邏輯 / 湯才偉
初心仍在否？ / 馬家輝
亞洲田徑太差？ / 石琪
萬稅國家 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
我真係恭喜你 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
屎味朱古力 / 鄭美姿
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