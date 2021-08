【明報文章】上文提到,《經濟學人》(The Economist)一篇題為「Why more young Chinese want to be civil servants」的文章指出,現今內地大學畢業生寧棄選外企也要「上岸」成為公務員,他們對給予高薪的騰訊等科網巨企的熱度也在下降,相信有兩大原因。