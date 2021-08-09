作家專欄
歷恆

自由談

向何處去？ / 歷恆

【明報文章】史學泰斗余英時在美國寓所睡夢中辭世。畢生研究中國文化思想史的余英時，於中國大陸出生，曾在香港隨錢穆學習，卻在美國哈佛大學完成博士學位，最終定居美國。

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