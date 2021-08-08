Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
作家專欄
2021年8月8日星期日
趙崇基
外星人語
世紀．周日短篇：極火（三） / 文．伍淑賢／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：山雨欲來風滿樓 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《傾吐不盡的感情》簽名本 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
悠久見生成 / 塵翎
剿滅與共存 / 吳志森
天才讀書法 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
控辯商討 / 梁嘉善
陳垣校長的上課須知 / 韓孝述
那年初讀余英時 / 馬家輝
「殘奧」應該改名 / 石琪
他們為什麼絕望？ / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
疫苗與抗疫苗變種病毒 / 鄭志文
逃避之境 / 鄭美姿
東京奧運1964 / 陳耀華
他們為什麼絕望？ / 趙崇基
【明報文章】這兩年間，每次看學生畢業作品都看得令人心痛，不是拍得不好，而是心痛他們拍的內容，他們需要面對的現實世界。
相關字詞﹕
導演
學生
動盪
自殺
移民
年輕人
電影
絕望
外星人語
趙崇基
上 / 下一篇新聞
世紀．周日短篇：極火（三） / 文．伍淑賢／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：山雨欲來風滿樓 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《傾吐不盡的感情》簽名本 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
悠久見生成 / 塵翎
剿滅與共存 / 吳志森
天才讀書法 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
控辯商討 / 梁嘉善
陳垣校長的上課須知 / 韓孝述
那年初讀余英時 / 馬家輝
「殘奧」應該改名 / 石琪
他們為什麼絕望？ / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
疫苗與抗疫苗變種病毒 / 鄭志文
逃避之境 / 鄭美姿
東京奧運1964 / 陳耀華
世紀．周日短篇：極火（三） / 文．伍淑賢／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：山雨欲來風滿樓 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《傾吐不盡的感情》簽名本 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
悠久見生成 / 塵翎
剿滅與共存 / 吳志森
天才讀書法 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
控辯商討 / 梁嘉善
陳垣校長的上課須知 / 韓孝述
那年初讀余英時 / 馬家輝
「殘奧」應該改名 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
疫苗與抗疫苗變種病毒 / 鄭志文
逃避之境 / 鄭美姿
東京奧運1964 / 陳耀華
prev
next
相關新聞
悠久見生成 / 塵翎
剿滅與共存 / 吳志森
天才讀書法 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
控辯商討 / 梁嘉善
陳垣校長的上課須知 / 韓孝述
那年初讀余英時 / 馬家輝
「殘奧」應該改名 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
疫苗與抗疫苗變種病毒 / 鄭志文
逃避之境 / 鄭美姿
東京奧運1964 / 陳耀華