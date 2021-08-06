作家專欄
韓麗珠

自轉行星

蝴蝶 / 韓麗珠

【明報文章】遷居初期，發現居所附近有一座山，名「蝴蝶」。蝴蝶有破繭重生的象徵意義。不過，我對那座山感興趣，並不是為了這個暗示， 而是爬山網站標示着，它只有一星的難度。

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