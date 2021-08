【明報文章】上文提到,拜登雖然到處拉攏盟友圍堵中國,但是聯盟缺乏系統性架構,盟友關係並不牢固,例如法、德等國便不願與中國直接對抗。《經濟學人》(The Economist)題為「Pushing Back: Joe Biden is determined that China should not displace America」的文章指出,事實上美國國內也有不少聲音反對拜登的對華政策。