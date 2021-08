【明報文章】《經濟學人》(The Economist)題為「Pushing Back: Joe Biden is determined that China should not displace America」的文章,指拜登提出口號「build back better world」(B3W),以「build then blunt」形容現時對華政策,即提升國內基建設施及打壓中國。軍事上,拜登政府拒絕承認中國南海「九段線」,並投資先進武器,與中國繼續在南海、西沙群島、東沙群島等控制權上僵持;科技競爭方面,拜登承接上任總統特朗普,為難華為、中芯(SMIC)等中國科企,管制美國企業出口,使他們難以協助中國高新科技發展。