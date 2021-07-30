作家專欄
文．李峻嶸／編輯．蔡曉彤

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世紀．五無閒話：奧運政治 由全球到香港 / 文．李峻嶸／編輯．蔡曉彤

【明報文章】筆者經常長篇大論討論體育運動和政治的關係，對於那些「不要將體育政治化」的想法，自然不會認同。想不到今年東京奧運會開幕後第一次聽到貝鈞奇那「不要將政治帶到體育」的言論時，我竟然叫好。

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