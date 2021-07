【明報文章】中美持續對峙,拜登在G7峰會上提出口號「Build Back Better World」,突顯在國際舞台上與中國競爭的策略。最近《經濟學人》(The Economist)有題為「Pushing Back: Joe Biden is determined that China should not displace America」的文章,指出拜登的對華政策,等同放棄美國近半個世紀以來的對華外交方針,並旨在抑制中國代替美國。