作家專欄
關銘潔

自由談

躺平 / 關銘潔

【明報文章】近年，大陸有青年覺得付出與回報有天淵之別，面對社會結構性問題，更形渺小和無力，於是沉默地「躺平」，泛指不婚、不生、不房、不車，退而擁抱最低標準生活，被批評是負面態度，欠社會責任。

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