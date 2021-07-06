【明報文章】從前有外國勢力朋友首度踏足香港中環目睹車水馬龍貧富交織文采迸發隨筆一揮幾百字沒有標點符號的感言抒發透不過氣之驚嘆國安法橫空出世驚天地泣鬼神澎湃巨浪淹沒維港忠誠廢物滿街浮游異象降臨要一口氣盤點國安大法彈指一年香港邁進紫旗時代禁書時代以言入罪時代外國人撤走台灣代表被趕走香港輸出難民莘莘學子遠走高飛選舉延遲又延遲然後完結了選舉初選有罪選舉想贏有罪拉布有罪要求政府聽民意都有罪議員DQ了總辭了然後叫人投白票都有罪檢控由你控制法官由你選擇上訴覆核大權在你雙重標準你不用解釋未審先囚禁未定罪先凍結資產法庭乖乖從命任你搜查記者資料無罪推定一場笑料你說洗脫了殖民地恥辱現在回頭擁抱殖民者法律罵政府就是煽動連獻花悼念都是支持恐怖活動但殺無赦可以大庭廣眾高聲鼓動教科書大改課程綱領科科改無孔不入教國安電話卡實名制課室想裝閉路電視國安設舉報熱線鼓勵你大義滅親區議員要宣誓公務員要宣誓合約工都要宣誓整教師整社工整醫護整律師整會計師紅線變紅網變紅海媒體由暗紅到赤紅到血紅剷除黎智英剷除壹傳媒埋掉蘋果剷除有線高層新聞刺針沒有了中國組變質了剷除香港電台高層五夜講場沒有了視點31沒有了鏗鏘集鏗鏘說議事論事變質了不談政治只談風花雪月一帶一路大灣區好勁了劣者為王武官當道然後要管藝術展品管紀錄片自製電影審查新權力想管假新聞管煽動管你把口管管管管管你腦袋國安大法好明天更加正豐碑就請插在香港屍骸上