【明報文章】編按:上周,本版談到E. H. Gombrich(1909-2001)撰寫的A Little History of the World(《小史》),雖非學術專著,但富趣味的敘述勾起本文作者對歐洲歷史進程的興致。上期後半部分是本文作者以《小史》內容回應自己對歐洲歷史的一些疑問,今期則繼續歷史的問答。