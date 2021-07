【明報文章】《萬花嬉春》(Singin' in the Rain,1952)和《花都艷舞》(An American in Paris,1951),當中各自有一場由幻想交織而來的歌舞場面。記得頭一次看時,不無讚歎兩段場面之盛大、設計之精緻。到看了《錦城春色》(On The Town,1949),亦發覺戲中也有一段虛幻有致的舞蹈,故特別凝神觀看。