作家專欄
披靈

自由談

民川 / 披靈

【明報文章】盛夏炎炎，紅果隕落，落在地裏死了，不知能否結出子粒來。「防民之口，甚於防川」是來自公元前的古人智慧，適用至今。一味靠堵，推搪問題，民川就不會再氾濫了？

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