【明報文章】能道別,已是福氣。最後的頭版,是雨中前來支持的市民與守到最後的員工,手機光亮點點互相揮動,是報社大樓及街上長長的人龍車龍,不是警車,不是如狼似虎的公差衝入大樓翻箱倒籠,不是五顏六色的警告旗向人群展示,而是讀者高舉這幾天的頭版,給員工打氣。香港人以自己的方式,在這水深火熱的時刻,前來守護一向守護他們的傳媒。此刻,空氣中滿是熱烈的掌聲和喊話:加油!撐住!感謝!然後最終章以破天荒的100萬印數,全港市民在各區排隊輪着搶購。這是永遠留住的形象:We went out not with a whimper but a bang.