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2021年6月21日星期一
莊元生
自由談
世紀．一一兩岸：中國碳排放交易與香港的角色 / 文．Johnny、Dongye／編輯．關曉陽
世紀．小食部：惠方卷 / 文、圖．鄒芷茵
檢疫領悟中港管治之異 ／文．梁意 / 文．梁意
乜議員 / 尊子
學生的創意 / 譚蕙芸
搞完我哋，就會搞你哋 / 吳志森
聯覺能力 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
多難畏人 / 莊元生
點解要「串謀」？ / 吳靄儀
啟應式答問的局限 / 陳漢森
尋歡的隱喻 / 馬家輝
廣告看民情 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
RSV病毒再度活躍 / 鄭志文
災難現場 / 區家麟
庚子己亥戊戌 / 陳耀華
多難畏人 / 莊元生
【明報文章】友人推介看了一部韓國電影《茲山魚譜》。電影構圖如詩如畫，黑白畫面盛載着歷史慣見的政治逼害與黑暗，幾幕彩色畫面乍現，透出理想與信仰的堅持，以及面對官場重重黑幕，退隱自處的一點人性光輝。
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世紀．一一兩岸：中國碳排放交易與香港的角色 / 文．Johnny、Dongye／編輯．關曉陽
世紀．小食部：惠方卷 / 文、圖．鄒芷茵
檢疫領悟中港管治之異 ／文．梁意 / 文．梁意
乜議員 / 尊子
學生的創意 / 譚蕙芸
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