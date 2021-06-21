作家專欄
莊元生

自由談

多難畏人 / 莊元生

【明報文章】友人推介看了一部韓國電影《茲山魚譜》。電影構圖如詩如畫，黑白畫面盛載着歷史慣見的政治逼害與黑暗，幾幕彩色畫面乍現，透出理想與信仰的堅持，以及面對官場重重黑幕，退隱自處的一點人性光輝。

上 / 下一篇新聞