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2021年6月18日星期五
吳志森
三言堂
世紀．五無閒話：從足球看巴勒斯坦問題的出路 / 文．李峻嶸／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：回憶中的大酒店 / 文．林達峰
世紀．閒話雜緒：《狂舞紐約》優缺點明顯 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
短劇開始啦 / 日光
惡與公務員的距離 / 吳志森
「人生無意義」這辯題（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
主權無價 / 湯家驊
自然體驗師 / 德叔
檢查員 / 馬家輝
什麼是因？什麼是果？ / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
香港．愛國 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
昆達里尼 / 韓麗珠
彈《廣陵散》也是躺平 / 陳增濤
珍惜友誼 / 陳耀華
惡與公務員的距離 / 吳志森
【明報文章】終於看了這齣伊朗禁片，心情特別沉重。
相關字詞﹕
公務員
惡與他們的距離
劊子手
平庸的邪惡
禁片
伊朗
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