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2021年6月15日星期二
區家麟
2047夜
世紀．二元對坐：殊途不同歸的香城反抗 / 文．區龍宇／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：願望錯失流星 / 文．黃念欣
人離心不離 ／文．大海 / 文．大海
乜議員 / 尊子
景觀 / 陳喜艾
電檢指引 / 吳志森
被宰割的天空 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
祖孫情 / 景雲
律政司要戀殖還是愛國？ / 吳思諾
從遺物發現遺願 / 陳漢森
電影人的責任 / 馬家輝
年少輕狂 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
打咗針，毋須隔離 / 鄭志文
人性的狀態 / 區家麟
面見 / 陳耀華
人性的狀態 / 區家麟
【明報文章】讀《明報》「星期日生活」，《國安法》下第一齣疑似禁片《執屋》的導演莫坤菱談創作原委，令人感慨良多。
相關字詞﹕
2047夜
電影
禁片
忘記
政治正確
夏正民
莫坤菱
執屋
人性
區家麟
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